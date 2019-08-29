Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Menderes Parkı'nda F.İ.Y. (18) Ö.D. (18) ve A.D. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.İ.Y, Ö.D. ve A.D. bıçakla yaralandı.

Yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şüphelilerden F.İ.Y, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.