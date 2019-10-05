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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tapkıran Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine...

Genel 05.10.2019, 17:59
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı
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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tapkıran Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda R.K, C.K, O.K, C.Y, Y.G. ve A.K'yi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

#jandarma #Kaçak Kazı #kürek #metal arama çubuğu #operasyon
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