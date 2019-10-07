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Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davası

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin, biri tutuklu 25 sanığın yargılandığı dava, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam ediyor

Genel 07.10.2019, 17:37
Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davası
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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin biri tutuklu 25 sanığın yargılandığı dava, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam ediyor.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı tutuklu sanık Ferhat Karaderi ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celsedeki 13 sanığın "anayasayı ihlal", bir sanığın "anayasayı ihlal suçuna yardım etmek" ve 2 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık E.G. hakkında da "suç delillerini gizleme ve değiştirme" suçundan başsavcılığa ihbarda bulunulmasına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık Ferhat Karaderi, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "İddialar soyuttur, somut bir delil bulunmamaktadır, iftiradan ibarettir." dedi.

"Sivil irade dinlenmeyecek, ordu yönetime el koydu" şeklinde bir söyleminin olmadığını öne süren Karaderi, ses kaydının hukuka aykırı alındığını, delil niteliği taşımadığını savundu.

"Vali, kaymakam, emniyet dinlenmeyecek" sözlerinin kısa konuştuğu için yanlış anlaşıldığını iddia eden Karaderi, "Ben 'FETÖ'cüler tarafından emir verilebilir' düşüncesiyle, personelin dışarı çıkmaması için böyle bir şey söyledim." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kanunsuz emri yerine getirmediklerini ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Duruşma verilen aranın ardından devam edecek.

#15 temmuz darbe girişimi #FETÖ #FETÖ/PDY #Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davası
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