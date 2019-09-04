Son Dakika
Kara yollarında durum
Boris Johnson 21 muhalif milletvekilini partisinin meclis grubundan ihraç etti
Endonezyalı adam eşini “ısırarak“ öldürdü
Kamerun'da 300 yeni mineral keşfedildi
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası
Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Kamerun'da 300 yeni mineral keşfedildi

- Ülkenin kuzey bölgesi Adamaoua'da, dünyada az rastlanılan 300 yeni mineral bulundu.

Genel 04.09.2019, 04:42 04.09.2019, 08:09
Kamerun'da 300 yeni mineral keşfedildi
banner63

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Kamerun'da, dünyada nadir rastlanan 300 yeni mineralin keşfedildiği bildirildi.

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişme Bakanı Gabriel Dodo Ndoke, başkent Yaunde'de düzenlenen Kamerun Uluslararası Madencilik ve Sergi Yatırım Konferansı'nda keşife ilişkin bilgi verdi.

Ndoke, ülkenin kuzeyindeki Adamaoua'nın doğu ve batısında, aralarında altın, safir, elmas, çinko, magnezyum ve nikel gibi minerallerin de olduğu nadir rastlanılan 300 mineralin keşfedildiğini ve haritalandırılmaya başlandığını söyledi.

- Minarellerin haritaları halkın kullanımına sunulacak

Keşfin ülkede büyük bir heyecan yarattığını belirten Gabriel Dodo Ndoke, "Minerallerin jeokimyasal analizleri sentezlendikten sonra haritaları halkın kullanımına sunulacak." dedi.

Dünya Bankası, Kamerun'da birçok kıymetli mineral ve maden bulunduğu gerekçesiyle "Madencilik Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında ülkeye önemli ölçüde finansal destek sağlıyor.

Minerallerin büyük bir kısmı, yer kabuğunun alt katmanında bulunan magma tabakasının yeryüzüne ulaştırdığı lavlar aracılığıyla ortaya çıkıyor.

#Adamaoua #Kamerun #Keşif #mineral
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@