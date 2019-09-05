Kamerun'da parktan kaçan iki aslan korku salmayı sürdürüyor
- Mbam-et-Kim kentindeki evcil hayvanlara saldıran iki aslan, 80 inek, 12 keçi, 2 köpek ve bir eşeği daha yedi
DAKAR (AA) - Kamerun'da geçen mayıs ayında bir doğal yaşam parkından kaçan ve halen yakalanamayan iki aslanın, Mbam-et-Kim kentinde korku salmaya devam ettiği belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin merkez bölgesindeki Mbam-et-Kim kentinde mayıs ayında parktan kaçan iki aslan, yine evcil hayvanlara saldırdı.
Yetkililer, Kamerun devletinin mal sahiplerinin kayıplarını karşılayacağını ifade etti.
Bölgede yaşayan vatandaşlar ise çok korktuklarını belirterek aslanların bir an evvel yakalanmasını istiyor.
Hükümet, kaçak iki aslanın yakalanması için Alman bir aslan uzmanına on binlerce dolar ödemiş ancak uzman, kaçak aslanları bulmayı başaramamış, aslanların bölgeden uzaklaştığını artık tehlike oluşturmayacağını söylemişti.