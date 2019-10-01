Kamerun'da gemi alabora oldu
- Donanma ekipleri, batan gemideki 60 kişiyi kurtardı
Genel 01.10.2019, 21:48
DAKAR (AA) - Kamerun'un Douala kenti açıklarında 60 kişinin bulunduğu ve ticari mal taşıyan bir gemi alabora oldu.
Nijerya'dan Kamerun'a ticari yük ve 60 yolcuyu taşıyan bir gemi, pazartesi gecesi ticari başkent Douala yakınlarında alabora oldu.
Kamerun donanmasına ait gözetleme fırkateyni, batan gemideki 60 kişiyi kurtardı.
Amiral Jean, kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.
Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Kamerun'un güneybatısındaki Bakassi yarımadasında 27 Ağustos'ta aşırı yük ve şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelen tekne kazasında 17 kişi hayatını kaybetmişti.
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