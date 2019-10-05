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Kamerun'da muhalif lider Kamto serbest bırakıldı

- Hapiste olan ana muhalefet lideri Maurice Kamto, askeri mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı

Genel 05.10.2019, 17:40
Kamerun'da muhalif lider Kamto serbest bırakıldı
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DAKAR (AA) - Kamerun'da tutuklu bulunan muhalif lider Maurice Kamto ve beraberindeki çok sayıda muhalifin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kamerun Rönesans Hareketi adlı siyasi oluşumun üyeleri hakkında askeri mahkemede görülen davaların düşürülmesi çağrısında bulundu.

Mahkeme, bu çağrının ardından aralarında muhalif lider Maurice Kamto'nun da bulunduğu 104 kişiyi serbest bıraktı.

Cumhurbaşkanı Biya, Anglofon (İngilice konuşulan) bölgedeki ayrılıkçı krizin çözümüne ilişkin yürütülen Kapsamlı Ulusal Diyalog süreci kapsamında 333 tutuklu ayrılıkçıyı affetmişti.

Ekim ayında yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, seçimi kazandığı iddiasıyla partisi adına protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Düzenlenen gösterilerde 6 kişi yaralanmış, 117 kişi gözaltına alınmıştı.

Kamto ve beraberindeki birçok muhalif isim, toplumsal düzeni bozdukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

- Ayrılıkçı krizi

Cumhurbaşkanı Biya'nın girişimiyle 30 Eylül'de başlayan ve cuma günü sona eren Kapsamlı Ulusal Diyalog toplantıları sırasında, 5'i lider 35 ayrılıkçı silah bırakmıştı. Bazı ayrılıkçı liderler, federalizm taleplerini yineleyerek sürece katılmayı reddetmişti.

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016 yılının son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve böylece Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

#Anglofon #ayrılıkçı #Kamerun #Kamto #mahkeme #Muhalefet #serbest
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