Kamerun'da tutuklu Anglofon ayrılıkçılara af

DAKAR (AA) - Kamerun Cumhurbaşkan Paul Biya, İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgelerdeki ayrılıkçı krizi çözmek için başlatılan Kapsamlı Ulusal Diyalog sürecinde, 333 Anglofon ayrılıkçıyı affetti.



Cumhurbaşkanı Biya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerindeki Anglofon krizinde işledikleri suçlar nedeniyle tutuklanan ve davaları askeri mahkemelerde görülen 333 kişiye yönelik suçlamaların düşürülmesi emri verdiğini duyurdu.



Biya'nın girişimiyle 30 Eylül'de başlayan Kapsamlı Ulusal Diyalog toplantıları sırasında, 5'i lider 35 ayrılıkçı silah bırakmıştı.



Silah bırakan ayrılıkçılar, "Anglofon ülküsünü" savundukları için hapse girenlerin serbest bırakılmasını, genel af çıkarılmasını ve valilerin Kamerun halkı tarafından belirlenmesini talep ediyor.



Diğer yandan 30 Eylül'de başlayan sürece, bazı ayrılıkçı liderler, federalizm taleplerini yenileyerek katılmayı reddetmişti.

Cuma günü sona erecek toplantılarda, ülkenin Anglofon Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde 2016'dan bu yana süren ayrılıkçı krizi ele alınıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 74. Genel Kurulu sırasında Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella Lejeune ile görüşmüş, diyalog toplantılarına desteğini açıklamıştı.

- Anglofon krizi



Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016 yılının son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.



Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde, Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.



Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanıp Kamerun'a iade edilmişti.



Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 20 Ağustos'ta, ayrılıkçı lider Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası vermişti.



Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.