Kamilov: “Türkiye’yi Özbekistan’ın güvenilir ve stratejik ortağı olarak tanıyoruz”

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 11. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Kamilov, “Bizler Türkiye’yi Özbekistan’ın uluslararası arenadaki güvenilir ve stratejik ortağı olarak tanıyoruz” dedi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen konferansta konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye’nin Özbekistan için kardeş ülke olduğunu aktararak, “Halklarımız aynı tarihi köklere, din, dil, gelenek ve ortak manevi değerlere sahiptir. Bizler, Türkiye’yi büyük, siyasi, ekonomik ve kültürel potansiyele sahip devlet ve ayrıca, Özbekistan’ın uluslararası arenadaki güvenilir ve stratejik ortağı olarak tanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin tarihi açıdan kısa bir dönemde Özbekistan’ın en büyük ticari ortaklarından biri haline geldiğini anlatan Bakan Kamilov, “2018 yılının sonuçlarına göre, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolardan daha fazladır. Halihazırda ticari ekonomik yatırımlarla insani alanlarda büyük ortak projeler hayata geçirilmekte. Yüksek düzeyli ‘Özbekistan - Türkiye Stratejik İş birliği Konseyi’nin ilk toplantısının gerçekleştirilmesi çok boyutlu ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

05.08.2019 17:55:43 TSI