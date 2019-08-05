Kamilov: “Türkiye’yi Özbekistan’ın güvenilir ve stratejik ortağı olarak tanıyoruz”
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 11. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Kamilov, “Bizler Türkiye’yi Özbekistan’ın uluslararası arenadaki güvenilir ve stratejik ortağı olarak tanıyoruz” dedi.
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 11. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Kamilov, “Bizler Türkiye’yi Özbekistan’ın uluslararası arenadaki güvenilir ve stratejik ortağı olarak tanıyoruz” dedi.
Türkiye’nin tarihi açıdan kısa bir dönemde Özbekistan’ın en büyük ticari ortaklarından biri haline geldiğini anlatan Bakan Kamilov, “2018 yılının sonuçlarına göre, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolardan daha fazladır. Halihazırda ticari ekonomik yatırımlarla insani alanlarda büyük ortak projeler hayata geçirilmekte. Yüksek düzeyli ‘Özbekistan - Türkiye Stratejik İş birliği Konseyi’nin ilk toplantısının gerçekleştirilmesi çok boyutlu ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.
(İHA)05.08.2019 17:55:43 TSI
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