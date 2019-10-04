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Kampüsteki ağaçlar, öğrencilerin kuş yuvalarıyla renklendi
- Bahçelievler Yayla İlkokulu öğrencileri, İTÜ'lü öğrencilerle kampüsteki ağaçlara kendi boyadıkları kuş evlerini astı
Genel 04.10.2019, 16:55
İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Yayla İlkokulu öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki ağaçlara yaptıkları kuş evlerini yerleştirdi.
İTÜ Rektörlüğü ve İTÜ Gönüllülük Kulübü öğrencileri tarafından ağırlanan Bahçelievler Yayla İlkokulu'ndan 96 öğrenci, yenilenebilir malzemeyle yaptıkları ve boyadıkları kuş evlerini, İTÜ'lü öğrencilerle kampüsteki ağaçlara astı.
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