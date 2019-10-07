Kamu Denetçiliği Kurumuna 117 bin 575 başvuru

İSTANBUL (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna 2018 yılında 17 bin 575 yazılı, 100 bin de elektronik ortamda, telefonla veya yüz yüze başvuru geldiğini belirterek, "Yazılı başvuruların 17 binini 6 ay içinde karara bağladık, burada yüzde 99 başarı var." dedi.



İstanbul Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin Fen Fakültesi Ord. Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İstanbul Üniversitesinin tanıtım filmi gösterildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, açılış dersinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Sadece 2023'te Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü hedefinin olmadığını, 2053'te dünyanın başkenti olan İstanbul'un fethinin 600. yılına ait hedeflerin de bulunduğunu belirten Malkoç, bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Bütün devletlerin varlık sebebinin adalet olduğunu ifade eden Malkoç, "Adalet, toplumun huzurunun, barışının teminatı. Adalet, herkesin isteği, arzusu ve hedefi. Dinler, ideolojiler, düşünce sistemleri adaleti gerçekleştirmek için çaba göstermişlerdir. Bizim medeniyetimizde adaletin yeri bambaşkadır." diye konuştu.

Orta Doğu'da onlarca devlet bulunduğunu ancak barışın olmadığını çünkü adaletin olmadığını dile getiren Malkoç, sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen kavram, adalet kavramıdır. Peygamber Efendimiz de Hadis-i Şerifi'nde öyle buyuruyor; 'Allah, adil olanı sever.' Dünyadaki demokrasi, özgürlük taleplerinin hepsinin temelinde adalet var.

Türkiye, mevzuat açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi ama burada problem uygulamadan kaynaklanıyor. Türkiye 2010 yılında bu anlamda Anayasası'nda ciddi değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden iki tanesi; birisi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı. Basit gibi görünüyor ama son yıllarda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara dikkat ettiğinizde, ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. 2010 yılındaki Anayasa değişikliğinde bizim sistemimize yeni bir kurum ilave edildi. Anayasa'nın 74. maddesine Kamu Denetçiliği Kurumu kuruldu. Anayasal bir kurum olarak düzenlendi. İdarenin işleyişini insanımız, şikayet yoluyla Kamu Denetçiliği Kurumu ile denetlesin. Yani Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayet yolu ile çalışan Anayasal bir kurum. Kurum 2013 yılından itibaren çalışmaya başladı."

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun görevinin, kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını temin etmek, Türkiye'de iyi yönetimi sağlamak, insan odaklı bir yönetimi temin etmek, demokratik, şeffaf bir idare oluşturmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumuna 2018 yılında 17 bin 575 yazılı, 100 bin de elektronik ortamda, telefonla veya yüz yüze başvurunun geldiğini anlatan Malkoç, yazılı başvuruların 17 binini 6 ay içinde karara bağladıklarını, burada yüzde 99 başarı olduğunu belirtti.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun temel amacının Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayarak, "Eğer biz bunu becerebilirsek, Türkiye'nin sorunları yüzde 70 oranında azalır. Bir idareciye, bir kamu görevlisine 'Bir dakika niye böyle yapıyorsun?' sorusunu sorabilse, işlerimiz yarı yarıya çözülecek. Ama maalesef, insanımız kendi hakkını aramıyor. Üşeniyor, gevşeklik yapıyor, tembellik yapıyor. 'Arasam ne olur' diyor. Halbuki arasa, bize bir dilekçe yazsa inanın bütün işler çözülecek. İşte biz toplumda bunu teşvik etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.