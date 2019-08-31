Son Dakika
Avşa Adası’nda korkutan yangın
"Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"
Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’da
"Çok enteresan bir maç oldu"
Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Baba-oğul birbirini bıçakladı
Malatya’da sağanak yağış sele neden oldu
İstanbul Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kartallılar Zafer Bayramını Teoman’la kutladı

Kamyonetin altında kalan anne öldü, kızı ağır yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonetin altında kalan anne hayatını kaybetti, kızı ile 6 kişi de yaralandı.Adem Ekiz (23) idaresindeki 60 BE 540 plakalı kamyonet, merkeze bağlı 600 Evler Mahallesi'ndeki...

Genel 30.08.2019, 17:58
Kamyonetin altında kalan anne öldü, kızı ağır yaralandı
banner63

TOKAT (AA) - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonetin altında kalan anne hayatını kaybetti, kızı ile 6 kişi de yaralandı.

Adem Ekiz (23) idaresindeki 60 BE 540 plakalı kamyonet, merkeze bağlı 600 Evler Mahallesi'ndeki İbni Kemal Caddesi'nde, Kasım Türkmen yönetimindeki 60 ABC 451 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Ekiz'in kullandığı kamyonet, kaldırımda bebek arabasına yükledikleri sebze ve meyveleri eve götüren 45 yaşındaki anne Yıldız Uzunoğlu ve 11 yaşındaki kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren anne ve yaralı kızını çevredekiler kamyonetin altından çıkardı.

Kazada yaralanan Berfin'in yanı sıra sürücülerden Adem Ekiz ile araçlardaki Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27), Ramazan San Sarkan (26) ve Gözde Öztaş (27), Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polislerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Murat Uzunoğlu ise vefat eden eşi için uzun süre gözyaşı döktü.

Uzunoğlu'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#ölümlü trafik kazası #tokat #yaralı
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 3 7
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@