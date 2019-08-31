Kamyonetin altında kalan anne öldü, kızı ağır yaralandı
TOKAT (AA) - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonetin altında kalan anne hayatını kaybetti, kızı ile 6 kişi de yaralandı.Adem Ekiz (23) idaresindeki 60 BE 540 plakalı kamyonet, merkeze bağlı 600 Evler Mahallesi'ndeki...
TOKAT (AA) - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonetin altında kalan anne hayatını kaybetti, kızı ile 6 kişi de yaralandı.
Adem Ekiz (23) idaresindeki 60 BE 540 plakalı kamyonet, merkeze bağlı 600 Evler Mahallesi'ndeki İbni Kemal Caddesi'nde, Kasım Türkmen yönetimindeki 60 ABC 451 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Ekiz'in kullandığı kamyonet, kaldırımda bebek arabasına yükledikleri sebze ve meyveleri eve götüren 45 yaşındaki anne Yıldız Uzunoğlu ve 11 yaşındaki kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi.
Kazada yaralanan Berfin'in yanı sıra sürücülerden Adem Ekiz ile araçlardaki Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27), Ramazan San Sarkan (26) ve Gözde Öztaş (27), Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polislerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Murat Uzunoğlu ise vefat eden eşi için uzun süre gözyaşı döktü.
Uzunoğlu'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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