Kamyonetin altında kalan yaya öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Şükrü D. yönetimindeki 07 VZ 769 plakalı otomobil, Avsallah Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Astsubay'a (87) çarptı.

Yere düşen Ural'ın üzerinden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyonet geçti. Ural, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.