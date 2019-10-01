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Kamyonetin altında kalan yaya öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.Şükrü D. yönetimindeki 07 VZ 769 plakalı otomobil, Avsallah Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Astsubay Ahmet Ural'a...
Genel 01.10.2019, 13:58
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Yere düşen Ural'ın üzerinden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyonet geçti. Ural, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaçan kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.
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