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Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi
- İçişleri Bakanlığından Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Mardin'in Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi
Genel 08.09.2019, 12:34
ANKARA (AA) - Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Mardin'in Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Teröristlerin, Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi.
Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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