Kapadokya'da “Gaziantep Tanıtım Günleri“ etkinliği

NEVŞEHİR (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Nevşehir’in Göreme beldesinde, "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Göreme Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamındaki gala yemeğinde Gaziantep ve Nevşehir protokolü ile davetliler bir araya geldi.

Perili Ozanlar Vadisi'ndeki etkinliğe gelişinde halk oyunları ekibinin gösterisi ile karşılanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada Kapadokya ile Gaziantep'in güç birliğine giderek Anadolu'nun turizm potansiyelini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Çeşitli ülkeleri gezme imkanı bulduğunu ve Anadolu’daki kültürel zenginliklerin başka bir yerde olmadığını dile getiren Şahin, Anadolu'nun her bir köşesinin keşfedilmeye hazır ayrı bir hazine olduğunu söyledi. Şahin, şöyle devam etti:

"Artık, zenginlik nedir diye sorulduğunda ne kadar paran var demiyorlar, ne kadar kültürel mirasın var diyorlar. Bu konuda çok şanslıyız Anadolu'nun her bir köşesinde büyük bir hazine var. Hazinenin kapağını açtıkça daha da güzellikler ortaya çıkıyor. Çok heyecan verici. Kısmen dünyayı dolaşmış bir kardeşinizim. Anadolu'nun güzelliğini ve büyüklüğünü dünyayı gezince daha çok anlıyorsunuz. Bize düşen geçmişten aldığımız bu güç ve ilhamla torunlarımıza çok daha yaşanabilir Anadolu'yu bırakmak. Birbirimize ihtiyacımız var. Elele, koordineli olmamız gerekiyor."

Yeni turizm anlayışının yöresel lezzetler ve kültürel alanların ziyaretine yönelik olduğunu ifade eden Şahin, bu kapsamda oluşan turizm ekonomisinden gerekli payın alınabilmesi için farklı destinasyonların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanlar, nereye gideyim, ne tadayım diyor. Böyle bir ekonomi, istihdam ve kalkınma projesi var. Böyle önemli bir projede biz de gücümüzü birleştirmek istiyoruz. Anadolu'nun güzelliğini dünyaya tanıtmaya mecburuz. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Kültürü ve turizmi ile güçlenen bir Anadolu için gücümüzü birleştireceğiz. Paris'e 80 milyon turist geliyorsa Kapadokya ve Anadolu on katını hak ediyor. O yüzden daha çok çalışacağız, gücümüzü birleştirip iri olacağız, diri olacağız birlikte Anadolu birlikte Türkiye olacağız."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığının faaliyete başlamasıyla bölgenin turizmde lokomotif haline geleceğini belirterek Gaziantep ile Kapadokya'nın birlik içinde hareket ederek turizmde yeni bir konsept oluşturulacağına dikkati çekti.