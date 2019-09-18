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Kapadokya’da 152 kaçak yapı yıkıldı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.
Genel 18.09.2019, 15:50 18.09.2019, 16:43
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.
Kapadokya bölgesinde bugüne kadar yıkımı tamamlanan 152 kaçak yapının dışında 356 kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
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