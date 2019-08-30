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Kapadokya’da Zafer Bayramı gökyüzünde kutlandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonları bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

Genel 30.08.2019, 09:02

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonları bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

Sahip olduğu yeryüzü şekilleri dolayısıyla dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak amacıyla Türk bayraklarıyla havalanırken bu anları ise çok sayıda turist fotoğrafladı.

Yerli ve yabancı turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta peribacalarını arasında süzülerek hem yörenin doğal güzelliklerini izlemenin keyfini yaşarken hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna şahitlik etti. Voyager Balloons pilotlarından Fatih Yılman yaptığı açıklamada, “ 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bizlerde balonlarımızın sepetlerine Türk bayraklarını astık. Böylesine anlamlı bir günü yerli ve yabancı turistler ile birlikte gökyüzünde kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)
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