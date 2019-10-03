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Kapadokya’yı Ekim ayında 380 bin 12 turist ziyaret etti
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Ekim ayında 380 bin 12 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Genel 03.10.2019, 15:28 03.10.2019, 15:47
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Ekim ayında 380 bin 12 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri Ekim ayı içerisinde 380 bin 12 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasından 149 bin 776’sı Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret ederken 64 bin 857’si Kaymaklı yeraltı şehrini, 51 bin 590’ı Hacıbektaş Veli Müzesi’ni ve 44 bin 221’i ise Derinkuyu yeraltı şehrini ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini geçtiğimiz yılın Ekim ayında ise 324 bin 375 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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