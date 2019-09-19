Kapkaç zanlısını dövmesi ele verdi
- Adana'da bir kişinin boynundaki altın zinciri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kamerası görüntüsünde kolundaki dövmesinden kimliği tespit edilerek yakalandı
ADANA (AA) - Adana'da kapkaç olayına karışan zanlı, kolunda bulunan dövmesinden belirlenerek yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'nde Tuna E. sokakta yürüdüğü sırada, bir kişi yanına yaklaşıp boynundaki altın zinciri alıp kaçtı.
Olayın ardından Tuna E, polisi arayarak durumu bildirdi.
Bölgeye giden polis, yaptığı araştırmayla şüphelinin sol kolunda gül dövmesi bulunduğunu tespit etti.
Çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, dövmeli zanlının, "hırsızlık", "yaralama", "yağma", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından emniyette çok sayıda kaydı bulunan Sebahattin G. olduğunu belirledi.
Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:27
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0