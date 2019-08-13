Kaplumbağa kostümüyle trafikte ’önce yaya’ dedi
Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybeden Bahtiyar Keskin, giydiği kaplumbağa kostümüyle yaya geçidindeki yolcu üstünlüğüne dikkat çekti.
Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybeden Bahtiyar Keskin, giydiği kaplumbağa kostümüyle yaya geçidindeki yolcu üstünlüğüne dikkat çekti.
Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Bahtiyar Keskin, “İşimiz sanatımızı kazandığımız topluma bir şeyler vermektir. Sanatçılarımız sadece kendilerini meşhur etmeye çalışmaktadır. Toplumun kendi değerlerini yansıtmamaktadırlar. Bunu çok yanlış görüyorum. Babam yaya geçidinden geçerken trafik kazasında rahmetli oldu. Bugüne kadar yaya geçidinden geçerken birçok insanımız hayatını kaybetmektedir. Son yapılan çalışmalarla yaya önceliği ile bu sayı azalmaktadır. Bizlerde buna dikkat çekmeye çalıştık. Gerçekten şoförlerimiz artık bir kişinin geçmeye çalıştığını görünce yavaşladığını ve durduğunu gördük. Bir cana verilen değeri ortaya koydular. Türkiye’de yavaş yavaş kurallar yerine oturacaktır” diye konuştu.(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)
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