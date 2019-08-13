Son Dakika
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi

Kaplumbağa kostümüyle trafikte ’önce yaya’ dedi

Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybeden Bahtiyar Keskin, giydiği kaplumbağa kostümüyle yaya geçidindeki yolcu üstünlüğüne dikkat çekti.

Genel 13.08.2019, 11:08
Kaplumbağa kostümüyle trafikte ’önce yaya’ dedi
banner63

Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybeden Bahtiyar Keskin, giydiği kaplumbağa kostümüyle yaya geçidindeki yolcu üstünlüğüne dikkat çekti.

Bursa’da birçok kez giydiği kostümlerle topluma mesaj vermeye çalışan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu seferde kaplumbağa kostümü giydi. Kendi tasarladığı ve diktiği kostümle yaya geçidine gelen Keskin, yaya geçidinden geçmeye çalıştı. Kaplumbağa gibi yavaş yavaş hareket eden Keskin’i gören araçlar yavaşlayarak yol verdi. Vatandaşların da meraklı bakışları arasında ‘önce yaya’ sloganına dikkat çekti. Kimi vatandaş şaşkın gözlerle ne yaptığını anlamaya çalışırken, kimi ise eline aldığı telefonla o anları görüntülemeye çalıştı.

Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Bahtiyar Keskin, “İşimiz sanatımızı kazandığımız topluma bir şeyler vermektir. Sanatçılarımız sadece kendilerini meşhur etmeye çalışmaktadır. Toplumun kendi değerlerini yansıtmamaktadırlar. Bunu çok yanlış görüyorum. Babam yaya geçidinden geçerken trafik kazasında rahmetli oldu. Bugüne kadar yaya geçidinden geçerken birçok insanımız hayatını kaybetmektedir. Son yapılan çalışmalarla yaya önceliği ile bu sayı azalmaktadır. Bizlerde buna dikkat çekmeye çalıştık. Gerçekten şoförlerimiz artık bir kişinin geçmeye çalıştığını görünce yavaşladığını ve durduğunu gördük. Bir cana verilen değeri ortaya koydular. Türkiye’de yavaş yavaş kurallar yerine oturacaktır” diye konuştu.

(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 13 Ağustos 2019
İmsak 04:15
Güneş 05:51
Öğle 12:59
İkindi 16:48
Akşam 19:56
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@