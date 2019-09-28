Kapsamlı seçim, Filistin'de safları birleştirmeye katkıda bulunur

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Nafiz Azzam, ülkede kapsamlı seçim yapılmasının Filistinli grupların saflarını birleştirmeye katkıda bulunacağını belirtti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Azzam, "Oslo Anlaşması’ndan doğan sonuçlarla ilgili çekincelerimize rağmen, Filistin'de kapsamlı seçimlerin yapılması mevcut durumun iyileşmesine ve gruplar arasındaki safların birleşmesine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Azzam, devlet başkanlığı, yasama ve ulusal konseyi kapsayacak genel seçimlerin, tüm tarafların mutabık kaldığı bir zeminde gerçekleşmesi halinde Filistin'deki mevcut sıkıntıları kısmen çözeceğini vurguladı.

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Azzam, Arap ve İslam ülkelerine, "Sürekli İsrail'in saldırılarıyla karşılaşan, Filistinliler arasındaki bölünmüşlük ve Arap ülkelerinin suskunluğundan dolayı zayıf kalan" Kudüs halkına destek sağlamaları çağrısında bulundu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda perşembe günü yaptığı konuşmada, New York'taki görüşmelerin ardından Filistin'e döndüğünde ülkede seçim çağrısı yapacağını duyurmuştu.