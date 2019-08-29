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Kaptanın dikkati faciayı engelledi
Antalya’nın Alanya ilçesinde günü birlik tura çıkan 16 metrelik lüks teknenin su aldığını fark kaptan dümeni Alanya Limanı’na kırarak faciayı önledi. Teknenin içerisinde bulunan 15’i turist 16 kişi sağ sağlım karaya ayak bastı.
Genel 29.08.2019, 18:06
Antalya’nın Alanya ilçesinde günü birlik tura çıkan 16 metrelik lüks teknenin su aldığını fark kaptan dümeni Alanya Limanı’na kırarak faciayı önledi. Teknenin içerisinde bulunan 15’i turist 16 kişi sağ sağlım karaya ayak bastı.
“KAPTANIMIZA DİKKATİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Yat sahibi Berat Sipahioğlu ise "Kaptanın tecrübesi sayesinde kimsenin burnu bile kanamadan yolcularımızı tahliye ettik. Hatta bazı yolcularımız durumu fark etmedi bile. Maddi hasar var ancak önemli değil. Can kaybı yaşanmadan böyle bir olayı atlattık. Kaptanımıza dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.(Erdal Anak/İHA)
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