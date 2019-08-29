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Kaptanın dikkati faciayı engelledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde günü birlik tura çıkan 16 metrelik lüks teknenin su aldığını fark kaptan dümeni Alanya Limanı’na kırarak faciayı önledi. Teknenin içerisinde bulunan 15’i turist 16 kişi sağ sağlım karaya ayak bastı.

Genel 29.08.2019, 18:06
Kaptanın dikkati faciayı engelledi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde günü birlik tura çıkan 16 metrelik lüks teknenin su aldığını fark kaptan dümeni Alanya Limanı’na kırarak faciayı önledi. Teknenin içerisinde bulunan 15’i turist 16 kişi sağ sağlım karaya ayak bastı.

Alanya Limanı’ndan çoğunluğu Rus 15 turist ve 2 personelle hareket eden 16 metre uzunluğundaki VIP yat, tarihi Selçuklu Tersanesi’nin yaklaşık 200 metre açıklarındaki Cilvarda Burnu’na geldiği sırada egzoz kısmından su almaya başladı. Durumu fark eden tekne kaptanı Alper Yılmaz dümeni Alanya Limanı’na kırdı. O sırada liman yetkilerinden de yardım isteyen Yılmaz, yaklaşık 400 metrelik mesafeyi dakikalar içinde gelerek turistler ve 1 personelin sağ sağlım karaya ayak basmasını sağladı. Henüz bilinmeyen nedenle su alan tekne vinç yardımıyla batması engellenerek içerisindeki suyun dalgıç pompasıyla tahliyesi sağlandı.

“KAPTANIMIZA DİKKATİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yat sahibi Berat Sipahioğlu ise "Kaptanın tecrübesi sayesinde kimsenin burnu bile kanamadan yolcularımızı tahliye ettik. Hatta bazı yolcularımız durumu fark etmedi bile. Maddi hasar var ancak önemli değil. Can kaybı yaşanmadan böyle bir olayı atlattık. Kaptanımıza dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

(Erdal Anak/İHA)
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