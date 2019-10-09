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Kara harekatı başladı, Komandolarımız Fırat'ın doğusunda

- Milli Savunma Bakanlığı: - "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"

Genel 09.10.2019, 22:36 09.10.2019, 22:49
Kara harekatı başladı, Komandolarımız Fırat'ın doğusunda

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fıratın doğusuna kara harekatı başladı. #Milli Savunma Bakanlığı
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