Son Dakika
Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor
676 terörist etkisiz hale getirildi
Akar’dan güvenli bölge açıklaması
Dronelar için yeşil alanlar artacak
Hastane bahçesinde tekmeli sopalı kavga kamerada
Şok uygulamada cephanelik ele geçirildi
500 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu
2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu
Fatih’te 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
Serbest piyasada döviz fiyatları - 03 Eylül 2019

Kara yollarında durum - 03 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Genel 03.09.2019, 06:16 03.09.2019, 09:13
Kara yollarında durum - 03 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan yeniden otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2 ila 6'ncı kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Eskişehir-Elvankent kavşakları istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden çift yönlü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8 ila 9'uncu kilometrelerinde Karataş Viyadüğü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Orhangazi Köprüsü 1 ila 2'nci kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Menemen-Manisa yolunun 4'üncü kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolunun 0 ila 24'üncü kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında bulunan Taşoluk mevkisindeki derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 71 ila 72'nci kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6 ila 14'üncü kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sürdürülüyor.

#Kara yollarında durum #Karayolları Genel Müdürlüğü #yol durumu bülteni
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@