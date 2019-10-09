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Kara yollarında durum - 09 Ekim 2019

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Genel 09.10.2019, 08:19 09.10.2019, 09:20
Kara yollarında durum - 09 Ekim 2019

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe ile Turgutlu-Saruhanlı kavşaklarında onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Lapseki-Bandırma yolunun 58-73. kilometrelerindeki Arapdede, Şakirbey ve Sinekçi köprülerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Köprüköy-Ağrı yolunun 47-49. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Yozgat yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Tirebolu yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle 32 ve 44. kilometrelerdeki Keşap ile Geçilmez tünellerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yolun 49 ve 54. kilometrelerindeki Uluburun ile Arıdurak tünellerinin kuzey tüpleri ise geçişlere kapatıldı. Bu kesimde araçlar servis yoluna yönlendiriliyor. İki tünelin güney tüplerindeki ulaşıma da 11 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Suluova-Amasya yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (Üçyol mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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