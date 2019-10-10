Kara yollarında durum 10 Ekim 2019

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-18. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım Çankırı-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Serinhisar-Karamanlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisinde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziemir-Buca Kavşağı istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacak.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle tüneller saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak, araçlar servis yoluna yönlendirilecek.