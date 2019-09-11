Kara yollarında durum - 11 Eylül 2019
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Körfez geçişi 4-5. kilometrelerinde...
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Körfez geçişi 4-5. kilometrelerinde ve bağlantı yollarında otoyolun gövde üzeri sol ekseninde üstyapı çalışması yapılıyor. Bu nedenle 14 Eylül'e kadar otoyolun İzmir istikameti trafiğe kapatılacak.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Muğla-Kale yolunun 36. kilometresinde (Esentepe mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-15.00 saatlerinde yol araç trafiğine kapatılacak.
Manisa-İzmir yolunun 1-5. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Aydın Kuzey-Germencik kavşakları enerji hattı çalışması nedeniyle bugün ve yarın kısa süreli aralıklarla yol iki yönlü trafiğe kapatılacak.
Kumluca-Antalya yolunun 0-37. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Kavşağı'nda alt geçit çalışması nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
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