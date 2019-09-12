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Kara yollarında durum - 12 Eylül 2019

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları...

Genel 12.09.2019, 08:25 12.09.2019, 09:20
Kara yollarında durum - 12 Eylül 2019
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-13. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 7-13, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 39-41. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50 ve 68-70. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

#Karayolları Genel Müdürlüğü #yol durumu bülteni
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