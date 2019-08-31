Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan yeniden otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun, Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı arasındaki Karataş viyadüğünde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Söz konusu otoyolun 2-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Kavşağı - Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara - Çankırı yolunun 15-18. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, trafik karşı yönden Çankırı - Ankara istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle trafik bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğridir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 52-58 kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Siirt -Kurtalan ayrımı yolunun 40-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.