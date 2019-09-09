Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları...
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Çivril-Denizli yolunun 19-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Manisa-İzmir yolunun 1-5. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerinde T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerindeki sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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