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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları...

Genel 30.09.2019, 08:43
Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Turanköy-Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Marmaris ayrımı-Köyceğiz-Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-20. kilometrelerindeki (Kemerkaya şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yol ve bağlantılarında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

#Kara yollarında durum #Karayolları Genel Müdürlüğü #yol durumu
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