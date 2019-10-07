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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında...

Genel 07.10.2019, 08:23 07.10.2019, 08:43
Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle 20 Ekim'e kadar bölünmüş yolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü genleşme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Turanköy-Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları sebebiyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Çavdır-Burdur yolunun 5-21, Karabük-Araç yolunun 9-11, Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Pasinler yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

#Kara yollarında durum #yol durumu
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