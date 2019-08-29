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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında...

Genel 29.08.2019, 06:15
Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan yeniden otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent kavşakları istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep kesimi Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arasındaki genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 16-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Söke-Aydın yolunun 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 18-20. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

#Kara yollarında durum
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