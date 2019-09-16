Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun İskenderun Batı Kavşağı ile Adana-Osmaniye Kavşağı arasındaki Ayrancı Tüneli mevkisinde genleşme derzi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol geçici aralıklarla trafiğe kapatılacak.



Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 19. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı imar yolundan gerçekleştiriliyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16, Bozkır-Hadim yolunun 26-40, Fethiye-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.