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Karabağ maçındaki bayrak provokasyonuna Azerbaycan'dan tepki

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda dün oynanan Dudelange-Karabağ maçında, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin bayrağının saha üzerinde drone ile uçurulması nedeniyle...

Genel 04.10.2019, 11:57
Karabağ maçındaki bayrak provokasyonuna Azerbaycan'dan tepki
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BAKÜ (AA) - Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda dün oynanan Dudelange-Karabağ maçında, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin bayrağının saha üzerinde drone ile uçurulması nedeniyle UEFA'ya şikayet mektubu gönderdi.

AFFA'dan yapılan açıklamada, Lüksemburg'un Dudelange takımı ile Karabağ arasında yapılan karşılaşmada sahada bayrakla drone uçurulması provokasyon olarak nitelendirildi.

Açıklamada, kulüp yöneticilerinin olay anında derhal UEFA yetkililerine endişelerini ilettikleri, ayrıca gerekenin yapılması talebiyle UEFA'ya şikayet mektubu gönderildiği belirtildi.

AFFA, provokasyona uymayarak profesyonelce hareket eden Karabağ futbolcularına teşekkür etti.

Ağdam bölgesinin büyük kısmı Ermenistan işgali altında olduğu için Karabağ takımının maçlarını yıllardır Bakü'de oynadığı hatırlatılan açıklamada, "AFFA, tüm futbol karşılaşmalarının FIFA ve UEFA'nın belirlediği kurallar çerçevesinde yapılmasını destekliyor. Karşılaşmalarda yapılan siyasi provokasyon çabalarını sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Lüksemburg'da akredite olan Azerbaycan Büyükelçisi'ne, provokasyondan sorumlu kişilerin bulunup bulunmadığından ve gereken cezayı almalarından emin olmak için bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçme talimatı verildiğini açıkladı.

Dudelange-Karabağ maçının 30. dakikasında, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin bayrağını taşıyan bir drone sahanın üzerinde uçmaya başlamış, bunun üzerine Karabağlı oyuncular maçı bırakmıştı.

Maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına göndererek maça ara vermiş, yaklaşık 15 dakika sonra karşılaşma kaldığı yerden tekrar başlamıştı.

Karabağ, sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

#azerbaycan #drone #Karabağ
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