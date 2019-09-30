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Karabük'te iki motosikletin çarpışma anı kask kamerasında

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı kask kamerasınca kaydedildi.Hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı öncesi Yazı köyünde oluşturulan özel...

Genel 30.09.2019, 14:12
Karabük'te iki motosikletin çarpışma anı kask kamerasında

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı kask kamerasınca kaydedildi.

Hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı öncesi Yazı köyünde oluşturulan özel parkurda 13 motosiklet sürücüsü antrenman yaptı.

Bu sırada tepeyi tırmanmaya çalışan motosikletliyle arkasından gelen motosiklet sürücüsü, tırmanma noktasında çarpıştı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kask kamerasınca kaydedilen görüntülerde motosiklet sürücüsünün tepeyi hızla tırmanması, parkurdan ayrılamadan arkasından gelen motosikletle çarpışması yer alıyor.

#karabük #kazaantrenman #motosiklet
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