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Karabük'te iki motosikletin çarpışma anı kask kamerasında
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı kask kamerasınca kaydedildi.Hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı öncesi Yazı köyünde oluşturulan özel...
Genel 30.09.2019, 14:12
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı kask kamerasınca kaydedildi.
Hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı öncesi Yazı köyünde oluşturulan özel parkurda 13 motosiklet sürücüsü antrenman yaptı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kask kamerasınca kaydedilen görüntülerde motosiklet sürücüsünün tepeyi hızla tırmanması, parkurdan ayrılamadan arkasından gelen motosikletle çarpışması yer alıyor.
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