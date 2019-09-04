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Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

- Sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan objelerin ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Genel 04.09.2019, 16:10
Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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KARABÜK (AA) - Karabük'te ve sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirilen operasyonda bir kişi yakalandı.

Karabük Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu jandarma, Aydınlıkevler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 10 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan iki obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

#karabük #tarihi eser operasyonu
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