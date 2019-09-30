Karabük’te yerli tohumla 12 çeşit ürünün üretimi yapıldı
Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünün yerel gen kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirdiği "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında ilde yerli tohumla 12 çeşit ürünün üretimi yapıldı.
Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünün yerel gen kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirdiği "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında ilde yerli tohumla 12 çeşit ürünün üretimi yapıldı.
Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi ile yerli üretim desteklenmeye devam ediyor. Proje kapsamında Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde çiftçi İsmail Erşahin tarafından yerli tohumla yapılan fasulye üretimi hasadı yapıldı. Hasat programına Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.
"PROJEMİZ UZUN SOLUKLU BİR PROJE, 2023 YILINA KADAR DEVAM EDECEK"
"BU YÖNETMELİKLE YERLİ TOHUMUN STANDARTLARI DAHA ANLAŞILIR HALE GETİRİLDİ"
Ürünlerin hasatlarını yaptıklarını aktaran Ayvalık, şöyle konuştu:
"Ayıklamalarını yaptıktan sonra hepsini topluyoruz, ambalajlıyoruz, etiketliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın gen bankasına göndereceğiz. Bunun haricinde diğer yapmış olduğumuz maniye, çavuş üzümü, kömüş memesi üzümü, çiftlik üzümü için de çalışmalarımızı yapacağız. 3 Eylül itibariyle Bakanlığımız bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelikle yerli tohumun standartları daha anlaşılır hale getirildi. Şuan biz yerli tohumlarımıza Bakanlığımızca standartlarını belirledik. Korumasının ne aşamalarda yapılacağını belirli disiplin haline getirildi. Yerel çeşitlerimizi ürütmek istiyorsak Bakanlığımızı, il ve ilçe müdürlüğümüzün öncülüğünde araştırma enstitülerimiz ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) işbirliği halinde bu tohumlar ticari olarak da üretilebilecek. Yerli tohumu üretmemizde herhangi bir sıkıntı yok. Bakanlık olarak bunların üretilmesini teşvik ediyoruz."(Ersin Turan - Rıdvan Bostancı/İHA)
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