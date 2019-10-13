Son Dakika
Okçuluk: Türkiye Kupası Final Müsabakaları
Tel Abyad kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi
YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı
Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa’ya hareket etti
Fransa Eğitim Bakanı Blanquer'den başörtüsü açıklaması

Karaciğerini taşıdığı bağışçısını hatimle yad ediyor

- Erzurum'da 2 yıl önce kadavradan alınan karaciğer nakliyle hayata tutunan 65 yaşındaki Raci Üşümüş, bağışçısını her ay hatim ve dua okuyarak anıyor - Raci Üşümüş: - "2 yıldır huzurlu ve sağlıklıyım. Organ bağışlayan aileden Allah razı olsun"

Genel 13.10.2019, 11:14
Karaciğerini taşıdığı bağışçısını hatimle yad ediyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 2 yıl önce kadavradan alınan karaciğer nakliyle şifa bulan 65 yaşındaki Raci Üşümüş, bağışçısını her ay hatimle ve dua okuyarak yad ediyor.

Erzurum'da 2 çocuk babası memur emeklisi Raci Üşümüş, 2,5 yıl önce Hepatit B hastalığı dolayısıyla ilaç tedavisi gördü. Hastalığının tedavisi için İstanbul ve Ankara gibi şehirlere giden Üşümüş, tedavisine cevap alamayınca Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konulan Üşümüş, ailesinin karaciğer dokularının bağışçı olmaları için uygun bulunmaması üzerine 2 yıl önce kadavradan nakil listesine yazıldı.

- Bağışçısına hatim indirerek dua ediyor

Bu başvurudan 3 gün sonra Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Üşümüş'e başarıyla nakledildi.

Nakil sonrası adeta ikinci baharını yaşayan ve sağlığına kavuşan Üşümüş, taburcu edildiği günden bu yana karaciğerini taşıdığı ve hiç tanımadığı bağışçısına her ay hatim indirip, dualar ediyor.

Raci Üşümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıl önce Hepatit B hastalığı dolayısıyla tedavi gördüğünü söyledi.

Hastalığının ilerlemesiyle siroz hastalığına yakalandığını anlatan Üşümüş, "Siroz hastalığımdan 2 ay tedavi gördüm, teşhis koydular ve 'Nakil şart' dediler. Ailemden uygun organ bulamadık. Tedavi için İstanbul'a ve başka şehirlere gittim ama şifa bulamadım." dedi.

- "İki yıldır sağlıklı ve huzurluyum"

Üşümüş, organ nakli bekleyen binlerce hasta olduğuna işaret ederek, vatandaşlardan organ bağışı yapmaları konusunda destek istedi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine 2 yıl önce organ nakli için başvuruda bulunduğunu anlatan Üşümüş, "Aradan geçen 3 gün sonra Samsun'dan bağışlanan karaciğer çıkınca organ nakli olup şifa buldum. 2 yıldır huzurlu ve sağlıklıyım. Organ bağışlayanlardan Allah razı olsun. Nakil olduğumdan beri karaciğerini taşıdığım kişiye her ay hatim okuyup dua ediyorum." diye konuştu.

Nakli yapan Prof. Dr. Öztürk ve ekibi ile hastane personeline güler yüzlü hizmetinden dolayı teşekkür eden Üşümüş, organ bağışlayan aileye minnetlerini dile getirdi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin organ nakli olduğunu belirterek, "Hastamızda karaciğer yetmezliği mevcuttu, hastalığı son safhada olduğundan nakil gerekiyordu. Hastamız nakille sağlığına kavuştu. Ülkemizde çok sayıda kişi nakil bekliyor, herkesi bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz." dedi.

Öztürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

#Raci Üşümüş #organ nakli #Karaciğer nakli #Hatim #Erzurum
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@