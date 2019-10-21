Karadağ'da tarıma destek TİKA'dan geldi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Karadağ’ın kuzey kesimindeki Sancak bölgesinde sebze yetiştiriciliğine destek amacıyla 50 aileye sera temin edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Boşnak ve Arnavut ailelerin yoğun olduğu Sancak bölgesinde, "Örtüatı Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 50 çiftçi aileye sera sağlandı.

Biyelo Polye şehrinde düzenlenen temsili teslim törenine Biyelo Polye Belediye Meclis Başkanı Abaz Dizdareviç, Belediye Başkan Yardımcısı Nermin Beçiroviç, TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal ve ihtiyaç sahibi aileler katıldı.

Törende konuşan Belediye Meclis Başkanı Abaz Dizdareviç, tarım alanında hayata geçirdiği birçok proje için TİKA'ya teşekkür etti.

Bu desteklerin, tarımın temel gelir kaynağı olduğu kırsal bölgede yaşayanlara ulaşmasının önemine işaret eden Dizdareviç, bu sayede, herkesin çiftçilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi için birlikte çalıştığını, bölgede yaşanan göçlerin önüne geçmek suretiyle sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasına katkı sunulduğunu dile getirdi.

- Kırsal kalkınma projeleri artarak devam edecek

TİKA tarafından 2010'dan bu yana hayata geçirilen tarım projeleriyle Karadağ genelinde yaklaşık 320 çiftçi aileye yönelik meyveciliğin geliştirilmesi, 135 aileye sebze üretimini teşvik amacıyla sera desteği, hijyenik koşullarda ve modern teknoloji ile zeytinyağı üretimine yönelik mikro bazlı zeytin işleme tesisi kurulması projeleri hayata geçirildi.

TİKA hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleriyle 2 binden fazla kişiye ulaştı.