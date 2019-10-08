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Karadeniz'de olumsuz hava koşulları balıkçıları zorluyor

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde avlanmak üzere denize açılan balıkçılar, dalgalar ve şiddetli rüzgar yüzünden geri dönmek zorunda kalırken, Sinop'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Genel 08.10.2019, 16:55 08.10.2019, 17:11
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları balıkçıları zorluyor

KASTAMONU/SİNOP (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde avlanmak üzere denize açılan balıkçılar, dalgalar ve şiddetli rüzgar yüzünden geri dönmek zorunda kalırken, Sinop'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Çatalzeytin sahilinden sabah saatlerinde tayfalarıyla demir alan balıkçı Aytaç Güzelaydın, karadan 4 mil açıkta avlanmaya başladı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yükselen dalga boyu balıkçıları zorladı.

Avlanmayı yarıda bırakmak zorunda kalan balıkçılar, dalgaların arasındaki dönüş yolculuklarını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Güzelaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erken saatte denize açıldıklarını, Meteorolojinin hava uyarılarını dikkate aldıklarını söyledi.

Yaklaşık bir saatlik bir yolculuğun ardından yasal avlanma sınırı olan sulara ulaştıklarını anlatan Güzelaydın, "Dört mil, yani kıyıdan yaklaşık 10 kilometre civarında açıktaydık. Fırtına etkisini gösterene kadar çalışalım istedik, zaten havanın da geleceği belliydi. Ancak, açıkta işler istediğimiz gibi gitmedi, hortum oluştu. Ailelerimiz merak etti, dalgalar da çalışmamıza fırsat vermedi." dedi.

Güzelaydın, sert esen rüzgarın oluşturduğu dalgaların arasında güçlükle ilerlediklerini aktararak, "Normalde akşam 19.00 civarında balıkçı barınağına dönüşümüzü yapıyoruz. Bugün, havanın fırtınalı olması nedeniyle öğlen saatlerinde dönmek zorunda kaldık. Çok şükür sağ salim geri döndük. Tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız bol bereketli bir sezon diliyorum. Pruvaları neta olsun." diye konuştu.

- Sinop'ta balıkçılar limana demirledi

Sinop'ta da fırtına ve yağış nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi.

Balıkçı Ergün Yılmaz, fırtına geçene kadar limanda bekleyeceklerini söyledi.

Havalar normale dönünce hamsi avına çıkacaklarını ifade eden Yılmaz, "Fırtına kesildiği anda tekrar hamsi avına çıkmayı düşünüyoruz. Şu anda ağların onarım ve bakımını yapıp eksikliklerimizi gideriyoruz." dedi.

Hamsinin Sinop açıklarında olması nedeniyle diğer balıkçılarla birlikte Sinop limanına geldiklerini belirten Yılmaz, "Hamsi Karadeniz’in her yerinde çıkıyor. Şu anda yoğunluk Sinop açıklarında olduğu için burada avlanıyoruz. Palamut bu yıl kendini göstermedi. Ancak yerini hamsiye bıraktı. Hava çok kötü olmadığında tedbirli olarak denize açılacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Balık sezonu #Çatalzeytin #fırtına #Karadeniz #Karadenizli balıkçılar #kastamonu #sinop
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