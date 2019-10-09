Karadeniz Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Karadeniz Vakfı Genel Başkanı Yusuf Cevahir:- "Türkiye askeri müdahaleye ve sınır ötesi harekata birileri gibi yakmak, yıkmak, katletmek, yok etmek, sömürmek yani insanlık suçu işlemek ve lanetle anılmak için değil, bekasını tehdit eden terör koridoruna mani olmak ve mazlumları korumak için üstelik başka bir müdahale şekli kalmadığı için müracaat etmektedir"
İSTANBUL (AA) - Karadeniz Vakfı Genel Başkanı Yusuf Cevahir, Türkiye'nin askeri müdahaleye ve sınır ötesi harekata birileri gibi yakmak, yıkmak, katletmek, yok etmek, sömürmek, insanlık suçu işlemek ve lanetle anılmak için değil, bekasını tehdit eden terör koridoruna mani olmak ve mazlumları korumak için müracaat ettiğini bildirdi.
Cevahir, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.
Türkiye'nin, adalet ve sulhu esas alan büyük bir imparatorluğun bakiyesi devlet olduğunu belirten Cevahir, ülkenin üç kıtada adalet ve sulh ile hüküm süren Osmanlı'nın parçalanması ve yok edilmesi yolunda iç ve dış mihrakların nasıl iş birliği yaptığını unutmayan, bu tecrübeyi her daim hatırda tutan bir devlet tecrübesine sahip olduğunu anlattı.
Cevahir, Türkiye'nin beka kaygısının slogan, söylem veya paranoya olmadığının altını çizerek, "Beka endişesi haklı gerekçelere ve tarihi siyasi gelişmelere dayalıdır. Türkiye, büyük bir güç olması planlı, programlı ve kararlı bir şekilde engellenmeye çalışılan bir ülkedir ve bu vadide karmaşık ve karışık uluslararası suikast ve tuzaklara maruz kalmaktadır. Türkiye, hem sınırlarını muhafaza ve müdafaa edecek hem de uluslararası saldırı ve tehditlere bihakkın cevap verebilecek bir ülkedir ancak bu vadide milletimize düşen de nifak ve tefrikaya yol açacak tavır ve beyanlardan kaçınmak, yek-vücut olarak devletimizin, ordumuzun arkasında durmaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin askeri müdahaleye ve sınır ötesi harekata birileri gibi yakmak, yıkmak, katletmek, yok etmek, sömürmek yani insanlık suçu işlemek ve lanetle anılmak için değil bekasını tehdit eden terör koridoruna mani olmak ve mazlumları korumak için üstelik başka bir müdahale şekli kalmadığı için müracaat ettiğini belirten Cevahir, oluşturulmak istenen terör koridorunun pek çok noktasında masum ve mazlum insanların yerlerinden edildiğine dikkati çekti.
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