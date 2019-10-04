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Karaman merkezli FETÖ operasyonu

- Örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 10 zanlı gözaltına alındı

Genel 04.10.2019, 09:28
Karaman merkezli FETÖ operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de, FETÖ'nün öğrenci yapılanması soruşturması kapsamında Karaman merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#FETÖ #Fetullahçı Terör Örgütü #karaman
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