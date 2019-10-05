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Karaman'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

KARAMAN (AA) - Karaman'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu. Merkeze bağlı Fisandun Barajı'nda balık tutanlar, bir kişinin suda hareketsiz olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan...

Genel 05.10.2019, 17:57
Karaman'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

KARAMAN (AA) - Karaman'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Fisandun Barajı'nda balık tutanlar, bir kişinin suda hareketsiz olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Cemalettin Koçaker'e (37) ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Koçaker'in cesedi, Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#ceset #Fisandun barajı #karaman
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