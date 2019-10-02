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Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında
KARAMAN (AA) - Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mustafa Yarba yönetimindeki 42 CJZ 06 plakalı kamyonet, Hamidiye Mahallesi Organize Sanayi Caddesi ile 694. sokak kavşağında ehliyeti olmayan...
Genel 02.10.2019, 19:53
KARAMAN (AA) - Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mustafa Yarba yönetimindeki 42 CJZ 06 plakalı kamyonet, Hamidiye Mahallesi Organize Sanayi Caddesi ile 694. sokak kavşağında ehliyeti olmayan Beytullah Ç. (15) idaresindeki 70 AAJ 692 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Yarba, ekiplerce gözaltına alındı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde 42 CJZ 06 plakalı kamyonetin 694. sokağa dönerken, 70 AAJ 692 plakalı motosikletle çarpışması yer alıyor.
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