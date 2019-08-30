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Karamürselbey Eğitim Merkezinde mezuniyet töreni

- Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: - "Türk milleti tarihte denizde nasıl destan yazdıysa bugün Doğu Akdeniz'de ve Ege'de destan yazmaya, Türk milletinin haklarını korumaya devam etmektedir"

Genel 30.08.2019, 12:43 30.08.2019, 15:40
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YALOVA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Türk milleti tarihte denizde nasıl destan yazdıysa bugün Doğu Akdeniz'de ve Ege'de destan yazmaya, Türk milletinin haklarını korumaya devam etmektedir." dedi.

Afyoncu, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 510 astsubay çavuş için Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı'nda düzenlenen programda katılımcılara hitap etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesinin, devletin ve milletin güveninden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) subay, astsubay ve kurmay subay yetiştirme faaliyetlerinde çok önemli mesafeler katettiğini vurgulayan Afyoncu, mezunlara yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sizin yolunuz Çaka Beylerin, Barbarosların, Cezayirli Gazi Hasan Paşaların yoludur. Türk milleti tarihte denizde nasıl destan yazdıysa bugün Doğu Akdeniz'de ve Ege'de destan yazmaya, Türk milletinin haklarını korumaya devam etmektedir. Sizler de meslek hayatınız boyunca bu milletin değerleriyle çatışmadan, bu millete hizmet etmeye, Türk milletinin ve demokrasinin yanında olmaya devam ettiğiniz sürece Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda ilelebet yaşamaya devam edecektir."

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Deniz Albay Abdullah Can'ın konuşmasının ardından Astsubay Çavuş Türker Çalışkan, mezunlar adına yaş kütüğüne plaket çaktı.

Diplomalarını alan 496'sı Türk, 14'ü misafir olmak üzere 510 mezun ant içti. Daha sonra, dereceyle mezun olan astsubaylara diplomaları Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serdar Salman ve Doç. Hava Tuğgeneral Ersin Göse, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından verildi.

Sancak devir teslimiyle devam eden program geçit töreniyle sona erdi. Bu sırada, Deniz Hava Komutanlığına ait uçak ve helikopterler gösteri sundu.

#mezuniyet töreni #Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu #yalova
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