Karanlık dünyası kornea nakliyle aydınlandı
- Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde doğuştan görme engelli 21 yaşındaki Ayşe Acar, BUÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuştu - Ayşe Acar: - "Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. İnsanın annesini, babasını görmesi çok güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum"
BURSA (AA) - Bursa'da doğuştan görme engelli Ayşe Acar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde yapılan kornea nakliyle görme yetisi kazanmasının mutluluğunu yaşıyor.
Yıldırım ilçesinde yaşayan ve doğuştan iki gözünde de "Peters anomalisi" hastalığı bulunan 21 yaşındaki Acar, yıllarca büyükşehirlerde çare aradı.
Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Ayşe Acar, 21 yıl sonra BUÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuştu.
Ayşe Acar'ı ameliyat eden Prof. Dr. Mehmet Baykara, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın "Peters anomalisi" nedeniyle hiç görmediğini söyledi.
Baykara, Acar'ın daha önce iyileşmek için çok yer gezdiğini belirterek, "Biz hastamıza kornea nakli yaptık. Beraberinde bir ameliyat daha gerçekleştirdik. Ameliyatların ardından günlük hayatta kendisini idare edebilecek duruma geldi." dedi.
Organ bağışının önemine dikkati çeken Baykara, şunları kaydetti:
Görmesini artırmak için gözlük ya da farklı aparata ihtiyaç olacak. İnşallah daha iyi duruma getireceğiz."
- "Bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum"
Ayşe Acar da 21 yıl sonra ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Prof. Dr. Baykara ve ekibine teşekkür eden Acar, "Okula gitmedim, bundan sonra yeni bir geleceğe başlayacağım, okumak istiyorum. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. İnsanın annesini, babasını görmesi çok güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
İnşaatta bekçilik yapan baba Mustafa Acar da 5 çocuk sahibi olduğunu dile getirdi.
Kızının derdine 21 yıldır derman aradığını anlatan Acar, "En sonunda Mehmet Hoca ile tanıştık. Ameliyat edildi ve kızım görmeye başladı. Kızım beni görünce dünyalar benim oldu. Hocamın sayesinde kızımın gözleri açıldı." değerlendirmesinde bulundu.
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