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Karapınar'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karapınar Devlet Hastanesi önünde, Mehmet Sabit C'nin kullandığı 72 ABB 261 plakalı otomobil ile aynı yönde...

Genel 31.08.2019, 21:06 31.08.2019, 23:22
Karapınar'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Devlet Hastanesi önünde, Mehmet Sabit C'nin kullandığı 72 ABB 261 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Veysel Karani İ. idaresindeki 51 MP 108 plakalı otomobil çarpıştı.

Aynı yönde seyreden Hakan G’nin kullandığı 33 ARY 58 plakalı otomobil de Veysel Karani İ. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada sürücü Veysel Karani İ. ile yanında bulunan 3 aylık hamile eşi Merve İ. (31) ve sürücü Hakan G ile beraberindeki Şeyda G, Emirhan E. ve Hülya E. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 3 aylık hamile Merve İ. Konya’ya sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#karapınar #konya #trafik kazası
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