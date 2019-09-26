Karayollarında bekleme yapan araçlara denetim
- Emniyet Genel Müdürlüğünce 18-22 Eylül tarihleri arasında "Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek/gerekli işaretlemelerle trafik tedbirlerini almamak" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulama yapıldı
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, "Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek/gerekli işaretlemelerle trafik tedbirlerini almamak" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik 18-22 Eylül tarihlerinde denetim yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yük taşımacılığı yapan kamyon ve çekici türü araçlar başta olmak üzere araçların taşıt yolu üzerinde banket veya emniyet şeritlerinde gerekli önlemleri almadan duraklama yapan, gerekli işaretlemelerle trafik tedbirleri almayan ve bu alanlarda arkadan çarpma şeklindeki kazaların ölüm veya ağır yaralanma ile sonuçlandığı gözlemlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Araçlarda olması gereken gereçleri bulundurmayan 593, zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketleri kullanan 793, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan ya da park eden bin 855 olmak üzere 3 bin 241 kural ihlali tespit edildi.
Söz konusu araçların sürücüleri hakkında işlem yapıldı.
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