Kargo firmasının önünde uyuşturucu bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir kargo firmasının önünde 3 kilo 320 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Alınan ihbarı değerlendiren ekipler, kent merkezindeki bir kargo firmasının önünde 3 kilo 320 gram eroin buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.